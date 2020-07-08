تعاون بين شركة الكهرباء وجامعة عفت لتبادل الخبرات العلمية والعملية

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، ممثلة بـ “الأبحاث والتطوير”، مع جامعة عفت، مذكرة تفاهم، لتبادل الخبرات العلمية والعملية والبحثية والتطويرية بين الطرفين.

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وتتضمن إطارات التعاون بين شركة الكهرباء والجامعة مجموعة من مجالات مثل: المشاركة في معارض الأعمال، وورش العمل، والدورات التدريبية في المواضيع والمجالات التي يتفق عليها الطرفان، وتبادل الخبرات العلمية أو العملية والبحثية والتطويرية، إضافة إلى الإسهام والمشاركة في أعمال اللجان الاستشارية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من حرص شركة الكهرباء على تعزيز الشراكات مع الجامعات الأهلية في المملكة، وفي إطار سعيها المستمر لتفعيل مبدأ الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية والأهلية، في سبيل تعزيز التعاون البحثي والإسهام في تطوير الخبرات والطاقات.

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