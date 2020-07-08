شكرا لقرائتكم 762 إصابة جديدة بـ كورونا في الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-08 762 إصابة جديدة بـ كورونا في الكويت بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 762 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 52.007 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 حالة وفاة. جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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