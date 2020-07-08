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أمطار رعدية على 3 مناطق ومدني نجران يحذر
الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات العارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تُثير الأتربة على محافظات القنفذة والليث وجدة ورابغ, تشمل الأجزاء الساحلية منها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
وأيضًا نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.جديد الأخبار
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