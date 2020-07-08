عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - واس

قالت وزارة الصحة : إن عيادات ” تطمن” متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ” ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم و التذوق”، وخصّصت الصحة هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ،ويبلغ عددها حوالي 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.

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وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة ، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة ،وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع .

وقد أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات ” تطمن ” عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن “عيادات تطمن”، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: هنا.

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