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شكرا لقرائتكم اتفاقية تمويل مرابحة بـ500 مليون ريال لـ الخدمات الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اتفاقية تمويل مرابحة بـ500 مليون ريال لـ الخدمات الأرضية
مدة التمويل 30 شهراً مع بنك ساب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة مع البنك السعودي البريطاني “ساب” بقيمة 500 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن مدة التمويل 30 شهراً، وقدمت سنداً لأمر ضماناً للتمويل.
وأضافت أن الهدف من التمويل، هو دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوب للعمليات التشغيلية، مبينة أن تحقيق السياسة النقدية المتزنة التي وضعتها كأحد الإجراءات الاحترازية لتعزيز الاحتياطي النقدي الحالي، يضفي مرونة عالية للحد من تأثير الجائحة على تمويل رأس المال العامل، واستمرارية العمل على الخطط الاستراتيجية للنمو والارتقاء بخدماتها.
وأشارت إلى المهندس خالد بن قاسم البوعينين رئيس مجلس الإدارة، ومنصور بن عبدالعزيز البصيلي عضو مجلس الإدارة أطراف ذات علاقة، حيث يشغلان عضوية بمجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية والتي يملك فيها البنك السعودي البريطاني بنسبة 49%.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية “الخدمات الأرضية” عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة 51.54 مليون ريال خسائر مقابل 104.116 مليون ريال أرباح خلال الفترة المناظرة.
وجاء هذا بعدما تراجعت إيرادات الشركة 15.9% إلى 512.17 مليون ريال، مقابل 609 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية “تداول”.جديد الأخبار
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