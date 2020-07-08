رابط التسجيل في التدريب الصيفي و5 أهداف للمشروع

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن استئناف التسجيل في مشروع برامج التطوير المهني التعليمي والتدريب الصيفي 2020 عن بُعد في مرحلته الثالثة لكافة شاغلي/ات الوظائف التعليمية.

وبحسب وزارة التعليم يمكن التسجيل في التدريب الصيفي عبر الرابط التالي هنا.

التدريب الصيفي:

وانطلقت فكرة مشروع برامج التدريب الصيفي التطوير المهني التعليمي الصيفية مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية خلال الإجازة الصيفية .

وانطلاقًا من تطوير الكادر التعليمي في المملكة وتمهين التعليم العام، للارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية في ضوء المعايير المهنية للمعلم، والمساهمة في تجويد نواتج التعلم وتعزيزًا لثقافة التطوير المهني التعليمي، فقد حرصت وزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي على تنفيذ مشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 1441هـ/2020م المرحلة الثالثة (عن بُعد) الذي شمل جميع مناطق ومحافظات المملكة وبشراكة مجتمعية تطوعية مع مجموعة من الجامعات السعودية وشركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنيات التعليم بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية من خلال إتاحة الفرص المستمرة للتطوير المهني التعليمي وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي في مثل هذه الأوقات.

أهداف التدريب الصيفي:

أما أهداف التدريب الصيفي فهي كما يلي:

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رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلم؛ للمساهمة في تجويد نواتج التعلم.

تقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من خلال استثمار قنوات التعليم عن بُعد في وزارة التعليم، وتطبيقات التقنية الحديثة .

استخدام المصادر المعرفية الإلكترونية المتجددة والتقنيات الحديثة في عمليات التطوير المهني.

توفير بيئة مرنة لربط المتدربين بمصادر التدريب المتنوعة على نطاق واسع زمانيًا ومكانيًا.

تنمية مهارات وقدرات شاغلي الوظائف التعليمية في مجال تطبيقات التقنية في التعليم والتدريب ، بما يضمن تحفيزهم وتطوير أدائهم المهني نحو تنفيذ عمليات التدريب عن بُعد بفاعلية وكفاءة.

مجالات التدريب الصيفي:

ويستهدف البرنامج جميع شاغلي الوظائف التعليمية في قطاعي (البنين والبنات) في جهاز الوزارة وإدارات التعليم، وذلك وفق مجالات يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: هنا.

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