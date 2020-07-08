4 أيام على الجوزاء الأولى والفترة الحالية الأشد حرارة بالسنة

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق، أن تكون الفترة الحالية الأشد حرارة في السنة ولا يمكن فيها الزراعة إلا بعد منتصف شهر محرم المقبل أي بعد دخول نجم سهيل.

وقال الزعاق في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إنه يتبقى 42 يومًا على دخول سهيل، أي يتبقى 4 أيام على موسم الجوزاء الأولى، ثم 13 يومًا على الجوزاء الثانية، وبعدها 13 يومًا على موسم المرزم، ثم 13 يومًا على موسم الكليبين.

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وأشار إلى أن هذه الفترة المتبقية من جمرة القيظ لا يزرع فيها شيء؛ حيث إن الزراعة ستكون غير ممكنة حتى منتصف شهر محرم المقبل، وذلك لأن باطن الأرض يكون مرتفع الحرارة والأرض لا تقبل أي مزروعات جديدة، ويتم المحافظة على الأشياء المزروعة بكثرة السقيا.

وتابع الزعاق أن دخول نجم سهيل هذا العام سيتزامن مع دخول غرة السنة الهجرية وهذا التوافق لا يتزامن إلا كل 33 عاماً، مبيناً أن الحرارة ستمتد إلى منتصف شهر محرم، وبعدها تتحول الأجواء إلى البرودة ليلًا.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وبحسب الأرصاد، يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

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