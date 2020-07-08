شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد وسامة الابن الاكبر لسمو ولي العهد محمد بن سلمان بعد أن أصبح يافعا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (أخبار الخليج 365/ خاص)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برفقة ابنه الأكبر سلمان، الذي كان يلبس الثوب والشماغ.

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وحظيت الصورة باهتمام المغردين، خاصةً أن الطفل يتمتع بالوسامة منذ الصغر، حفظه الله.

والصورة التي التقطت، تجمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وابن ولي العهد خلال سباق "فورمولا إي" الذي أقيم أخيراً في الدرعية.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان متزوج من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، ولديهما من الأبناء أربعة: الأمير سلمان، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، الأمير مشهور.

"يخلق من الشبه أربعين"

وبحسب رواد التواصل، فإن هذا الوصف هو المناسب عند مشاهدة صورة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما كان صغيرا فى حفل مدرسته الإبتدائية، ومشاهدة صورة نجله الأكبر سلمان محمد بن سلمان.

وبحسب متابعة (أخبار الخليج 365)، تداول ناشطون صورة نادرة وقديمة نشرت لأول مرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حفل مدرسته الابتدائية، وأخرى لنجله الأكبر وهو في ذات العمر تقريبا.





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