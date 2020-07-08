غائم جزئيًّا على جنوب غرب المملكة
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأربعاء، مُشيرة لاستمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران» والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، وكذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.
وعبر موقعها الإلكتروني، أشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر «طقس الأربعاء».. رياح وأتربة على مناطق عدة وسحب رعدية ممطرة على 3 مرتفعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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