٥٥٢٥ مستفيدًا من برامج «خدمة المجتمع» بجامعة جازان

نفّذت جامعة جازان -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر خلال العام الحالي 1441هـ- ٩ برامج دبلوم، ودبلوم عال، و٨ دورات في مجال الحاسب واللغة الإنجليزية للقطاعين المدني والعسكري.

وأشار عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، إلى أن العمادة فعّلت خطتها في التحول للتدريب والتعليم المستمر «عن بعد» جراء جائحة كورونا، مضيفًا أن عدد المستفيدين من برامج ودورات العمادة عن بعد بلغ ٥٥٢٥ مستفيدًا، منهم ١٦١٠ طلاب و٣٩١٥ طالبة.

وأوضح وكيل العمادة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور وليد زعقان، أن العمادة وبدعم وبتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، تمكنت من أداء دورها ضمن دور الجامعة المتمثل في تنمية وخدمة المجتمع من حولها، وأنها تواصل تحديث خططها وبرامجها في صناعة وتقديم برامج تأهيل وتدريب تلبي متغيرات العصر في مجال التوظيف ووفق رؤية المملكة 2030.

وأشار زعقان إلى أن ٨٨٤ طالبًا وطالبة نالوا شهادة الدبلوم العام والعالي هذا العام، منهم ٣٥٠ طالبًا و٥٣٤ طالبة، مؤكدًا أن العمادة تواصل جهودها لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل بإعداد القوى البشرية والقيادات الشابة، واستثمار الإمكانات البشرية والمادية، بما يلبي احتياجات الأفراد، ولمواجهة متطلبات التنمية الشاملة.