تفعيل خطة التحول للتعليم المستمر «عن بُعد»
نفّذت جامعة جازان -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر خلال العام الحالي 1441هـ- ٩ برامج دبلوم، ودبلوم عال، و٨ دورات في مجال الحاسب واللغة الإنجليزية للقطاعين المدني والعسكري.
وأشار عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور أحمد حنتول، إلى أن العمادة فعّلت خطتها في التحول للتدريب والتعليم المستمر «عن بعد» جراء جائحة كورونا، مضيفًا أن عدد المستفيدين من برامج ودورات العمادة عن بعد بلغ ٥٥٢٥ مستفيدًا، منهم ١٦١٠ طلاب و٣٩١٥ طالبة.
وأوضح وكيل العمادة للتطوير وخدمة المجتمع الدكتور وليد زعقان، أن العمادة وبدعم وبتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، تمكنت من أداء دورها ضمن دور الجامعة المتمثل في تنمية وخدمة المجتمع من حولها، وأنها تواصل تحديث خططها وبرامجها في صناعة وتقديم برامج تأهيل وتدريب تلبي متغيرات العصر في مجال التوظيف ووفق رؤية المملكة 2030.
وأشار زعقان إلى أن ٨٨٤ طالبًا وطالبة نالوا شهادة الدبلوم العام والعالي هذا العام، منهم ٣٥٠ طالبًا و٥٣٤ طالبة، مؤكدًا أن العمادة تواصل جهودها لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل بإعداد القوى البشرية والقيادات الشابة، واستثمار الإمكانات البشرية والمادية، بما يلبي احتياجات الأفراد، ولمواجهة متطلبات التنمية الشاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر ٥٥٢٥ مستفيدًا من برامج «خدمة المجتمع» بجامعة جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.