السعودية اليوم / بلدية فيفا تباشر فتح الطرق وإزالة الإنهيارات جراء الأمطار



فيفا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليه 2020 م واس

استنفرت بلدية محافظة فيفا، جهودها وإمكاناتها لفتح الطرق من الأتربة والأحجار المتساقطة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد علوان، أن البلدية باشرت أعمالها بنزح تجمعات المياه ورفع الصخور التي جرفتها السيول ومتابعة أعطال الإنارة، مؤكداً جاهزية البلدية لأي طارئ - لا سمح الله -، حيث تعمل الفرق والآليات على مدار الساعة، بمساندة فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

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10:50ت م

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