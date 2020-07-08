السعودية اليوم / مكتب فرع وزارة البيئة بوادي الفرع يزيل 35 مصنعا لإنتاج الفحم



المدينة المنورة 17 ذو القعدة 1441 هـ ،الموافق 08 يوليو 2020 م (واس ).

أزالت الفرق الميدانية لمراقبة المراعي والغابات بمكتب وادي الفرع التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أمس، أثناء جولاتها التفتيشية 35 مصنعاً لإنتاج الفحم المحلي .

وأوضح مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس أيمن بن محمد السيد أن الجولات التفتيشية التي نفذتها الفرق الميدانية تأتي في إطار حملة مكافحة الاحتطاب ،بمتابعة فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، وبمشاركة إمارة المدينة المنورة والشرطة والأمانة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على التوازن البيئي والمراعي الطبيعية، مؤكداً مواصلة تنفيذ الجولات التفتيشية للحد من هذه الظاهرة ،ولملاحقة وضبط المخالفين لبيع الحطب والفحم، وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم وفقاً لنظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية .

ودعا المهندس السيد إلى تعاون المواطنين والمقيمين، بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تخص الاحتطاب الجائر بالاتصال على هاتف الوزارة: ٨٠٠٢٤٧٢٢٢٠ أو تسجيل بلاغ أو تزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع .

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