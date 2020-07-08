السعودية اليوم / الصحة : عيادات تطمن في خدمتك عند شعورك بأحد أعراض كورونا



الرياض 17 ذو القعدة 1441 هـ ، الموافق 08 يوليو 2020 م (واس).

قالت وزارة الصحة : إن عيادات " تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض

وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة ، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة ،وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع .

وقد أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات " تطمن " عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic .

// انتهى //

10:32ت م

0022



الرياض 17 ذو القعدة 1441 هـ ، الموافق 08 يوليو 2020 م (واس).قالت وزارة الصحة : إن عيادات " تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل " ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاسة الشم و التذوق"، وخصّصت الصحة هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات ،ويبلغ عددها حوالي 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.وأشارت إلى أن هذه العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة ، تمكن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، وبدون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي بدون موعد، كما تعمل هذه العيادات على مدار الساعة ،وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع .وقد أتاحت الصحة خدمة معرفة أماكن عيادات " تطمن " عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن من يريد المزيد من المعلومات حول هذه العيادات الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic .// انتهى //10:32ت م0022

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