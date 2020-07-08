السعودية اليوم / التدريب التقني تنظم ندوة خليجية عن الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والمهني



الرياض 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاثنين القادم، ندوة افتراضية بعنوان: "الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والمهني" .

وستعقد الندوة تحت رعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ويشارك في افتتاحها رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل بن خليفة الزياني، وتتناول مجموعة من التجارِب والخبرات والنماذج حول سرعة الاستجابة ومرونة التغيير في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى التعرف على التقنيات والحلول الحديثة في التدريب عن بُعد، يتشارك في تقديمها نُخبة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين .

وتهدف المؤسسة من خلال إقامة الندوة الافتراضية لتبادل الخبرات وأحدث المستجدات والتجارب والمبادرات التطويرية في مجال التدريب التقني والمهني خلال مواجهة أزمة

// انتهى //

10:05ت م

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الرياض 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واستنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاثنين القادم، ندوة افتراضية بعنوان: "الأزمات ومرونة التغيير في مستقبل صناعة التدريب التقني والمهني" .وستعقد الندوة تحت رعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ويشارك في افتتاحها رئيس قطاع الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عادل بن خليفة الزياني، وتتناول مجموعة من التجارِب والخبرات والنماذج حول سرعة الاستجابة ومرونة التغيير في قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى التعرف على التقنيات والحلول الحديثة في التدريب عن بُعد، يتشارك في تقديمها نُخبة من الخبراء والباحثين المحليين والدوليين .وتهدف المؤسسة من خلال إقامة الندوة الافتراضية لتبادل الخبرات وأحدث المستجدات والتجارب والمبادرات التطويرية في مجال التدريب التقني والمهني خلال مواجهة أزمة كورونا ، ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع التدريب التقني والمهني خلال أزمة كورونا، إضافة إلى استعراض أبرز التجارب لإدارة الأزمات في المؤسسات التعليمية والتدريبية وسرعة الاستجابة للخطط البديلة، وإبراز أهم النماذج المحلية والدولية في تطوير التقنيات الابتكارية لمواجهة أزمة كورونا .// انتهى //10:05ت م0021

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