السعودية اليوم / الصين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الكويت 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصينية اليوم تسجيل سبع حالات اصابة جديدة مؤكدة بفيروس

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83572 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بعدوى "محلية" لاسيما في العاصمة بكين أو في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

// انتهى //

10:00ت م

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الكويت 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات الصينية اليوم تسجيل سبع حالات اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) جميعها "وافدة" فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي إلى 83572 شخصا فيما يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا.وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بعدوى "محلية" لاسيما في العاصمة بكين أو في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.// انتهى //10:00ت م0019

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