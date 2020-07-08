السعودية اليوم / "حماية البيانات والمعلومات" دورة تدريبية عن بُعد بجامعة نجران



نجران 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" بعنوان "حماية البيانات والمعلومات".

وتناولت الدورة تعريف المشاركين بمفهوم أمن المعلومات، وأهميته، وتعريف المعلومات والبيانات، وتصنيفاتها، وعناصرها الرئيسية والفرعية، وكيفية حمايتها، وتدريبات عملية.

وهدفت الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتمكينهم من حماية البيانات والمعلومات والتعامل معها بما يعود على الفرد والمجتمع بالنفع والفائدة .

// انتهى //

10:00ت م

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