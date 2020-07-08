السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 197341



برلين 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 12 حالة إلى 9036.

// انتهى //

07:09ت م

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برلين 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 397 إلى 197341.وأضافت البيانات أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع بواقع 12 حالة إلى 9036.// انتهى //07:09ت م0011

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