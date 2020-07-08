السعودية اليوم / كولومبيا تمدد الإغلاق في عموم البلاد مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا



بوجوتا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

مدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الثلاثاء إغلاقا في عموم البلاد لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر، في ظل تزايد المخاوف بشأن الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس

ومع ذلك قال دوكي في بيان متلفز إن إعادة تنشيط الاقتصاد سيستمر خاصة في مئات البلديات التي يوجد فيها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس أو لا توجد فيها إصابات، حيث قد يطلب رؤساء البلديات الإذن بإعادة فتح الصالات

وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء، 124 ألفا و494 إصابة، بزيادة قدرها 4213 إصابة عن اليوم السابق. وتوفي 4359 شخصا بشكل إجمالي.

// انتهى //

06:10ت م

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بوجوتا 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسمدد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الثلاثاء إغلاقا في عموم البلاد لمدة أسبوعين حتى نهاية الشهر، في ظل تزايد المخاوف بشأن الزيادة المستمرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ومع ذلك قال دوكي في بيان متلفز إن إعادة تنشيط الاقتصاد سيستمر خاصة في مئات البلديات التي يوجد فيها عدد قليل من حالات الإصابة بالفيروس أو لا توجد فيها إصابات، حيث قد يطلب رؤساء البلديات الإذن بإعادة فتح الصالات الرياضية أو المتاحف أو المسارح، في حين تم السماح لمطار كوكوتا وبالونجرو بالقرب من بوكارامانجا بإعادة الفتح للرحلات الوطنية.وأكدت وزارة الصحة الكولومبية الثلاثاء، 124 ألفا و494 إصابة، بزيادة قدرها 4213 إصابة عن اليوم السابق. وتوفي 4359 شخصا بشكل إجمالي.// انتهى //06:10ت م0010

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