شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لا دليل علميًّا على انتقال كورونا عبر مسابح الاستراحات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:30 صباحًا, 8 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال فيروس كورونا الجديد بواسطة المسابح، مشيرةً إلى أنه ينتقل عن طريق رذاذ العطس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | وزارة الصحة: لا دليل علميًّا على انتقال كورونا عبر مسابح الاستراحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.