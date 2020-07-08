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السعودية | المملكة تُطالب بتعامل دولي جاد مع برنامجي إيران النووي والباليستي

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:48 صباحًا, 8 يوليو 2020 م

المناطق_الرياض

جدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه إيران، واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني، والتعامل الجاد مع البرنامجين النووي والباليستي اللذين تطورهما إيران.

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