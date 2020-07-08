2020-07-08

كبير مسؤولي التطوير في القدية : إنها عنصر محوري لرفع مستوى السياحة في السعودية

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال كبير مسؤولي التطوير في شركة القدية للاستثمار QIC، كريم شما إن مدينة القدية الترفيهية هي عنصر مركزي ومحوري في استراتيجية المملكة لرفع مستوى السياحة كمساهم رئيسي في التنويع الاقتصادي الذي يأتي ضمن رؤية 2030.

وتطور الشركة مدينة القدية الترفيهية في مشروع ضخم بمساحة 366 كم مربع لتكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون.

وأضاف شما في حديث مع مجلة Construction Week: رؤيتنا هي إنشاء مدينة معترف بها على المسرح العالمي كموطن لأكثر التجارب المبتكرة والمثيرة وغير المألوفة في الترفيه والرياضة والفنون، ذلك بجانب دورها في تحفيز الطلب من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وتابع: بمجرد الانتهاء، سنقدم تجارب ترفيهية وبرامج وفعاليات لا مثيل لها لجميع الجماهير، من العائلات والمجموعات إلى الأزواج والأفراد، وسنجعل القدية عنصرًا مركزيًا في استراتيجية المملكة لرفع مستوى السياحة في السعودية.

أقسام مدينة القدية:

وينقسم موقع القدية بجرف طويق المهيب، حيث الهضبة العلوية، الممتدة إلى حافة الجرف الرأسية، تطل من ارتفاع 200 متر على أرض صحراوية في الأسفل تمتد على شكل خلجان في منطقة مفتوحة تحدها حواف الجرف، وهي على بعد 40 كيلومترًا غرب الرياض.

وفي الهضبة السفلى، هناك منتجع Qiddiya’s Core الذي سيكون موطنًا لمتنزهات ومناطق جذب ترفيهية، بما في ذلك مشاريع شركة الأعلام الستة Six Flags للترفيه وهي خامس أكبر شركة مدن ترفيهية من حيث عدد الزوار، كما أن هناك أيضًا الملاهي المائية والمتنزهات الفخمة.

أما على حافة الهضبة العليا، فهناك وسط المدينة أو سيتي سنتر City Center وهي تطل على مشاريع الهضبة السفلى وستكون نابضة بالحياة ومتعددة الاستخدامات وستتألف من الملاعب الرياضية الكبرى وأماكن الفنون، بالإضافة إلى حي القرية الإبداعي الذي سيكون موطنًا للشركات التي تعمل في مجال الرياضة والفنون والعوالم الإبداعية الأخرى.

وقال شما: ستضم الهضبة السفلى مجموعة واسعة من التجارب التي تغذي الأدرينالين، وبجانب ذلك سيكون هناك ملعب غولف للبطولات يتكون من 18 حفرة، بالإضافة إلى مرافق الفروسية والمنتجعات الفاخرة.

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وتابع: وهناك نقطة جذابة للغاية في هذا المشروع وهي أن جميع الأنشطة في الهواء الطلق، من المنتجعات الفاخرة ذات الخيام إلى الرياضات والممرات.

أرقام مذهلة:

وقال كريم شما إنه يجري الآن تطوير منطقتين من مناطق القدية وهما المنتجع الأساسي ووسط المدينة سيتي سنتر، مضيفًا: ستكون مدة الانتهاء منهما بعد 12 شهرًا، ويشمل ذلك نحت 7 مليون متر مكعب من الأرض.

وأضاف: سيتطلب ذلك ما يصل إلى 500 قطعة من معدات الحفر الرئيسية لإعداد الأرض، بالإضافة إلى 4000 طن من الفولاذ و 30.000 متر مكعب من الخرسانة لإعداد المنطقة للمرحلة التالية من التطوير.

وتابع: ولتطوير الوصول الآمن حول جميع أنحاء منطقة القدية، سيتم تثبيت شبكة طرق ضخمة بحيث توفر سهولة الوصول إلى الموقع وتمكين أعمال البناء المستقبلية.

وأكد على أن المشروع يتبنى الأهداف البيئية وهذا يشمل الحد من جميع أنواع التلوث، واعتماد إدارة فعالة للنفايات ومكافحة التصحر وتعزيز التنوع البيولوجي، وخلق مناخ محلي، والحفاظ على موارد المياه.

الطبيعة والتكنولوجيا:

وقال شما: تم تصميم المخطط الرئيسي للقدية بعناية من أجل احترام الأنماط الطبيعية للموقع وتحسينها، وبالتالي فإن جمال المناظر الطبيعية يجب أن يحتل الصدارة في المشروع، ومع ذلك يجب أن يندمج مع التكنولوجيا؛ ولهذا فنحن نحافظ على معايير التصميم الدولية مع احترام التراث الثقافي السعودي الغني.

وأضاف: على سبيل المثال تم تصميم الألعاب والمعالم السياحية من Six Flags بصورة حصرية للقدية بحيث تتماثل مع الثقافة الغنية ومع تاريخ المملكة.

واختتم قائلاً: ستكون مدينة الإثارة تجسيدًا لرؤية المملكة 2030 فهي مدينة مستقبلية تتطلع إلى المستقبل وتتخطى الحدود وترتكز على زخارف التصميم العربي، هناك ستجد أرض المغامرات العصرية وسط الآثار المعمارية من البناء العربي القديم.

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