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قطر تمول النهضة التونسية لتكون واجهة مؤسسة القرضاوي!
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، اليوم الثلاثاء، أن تأسيس حركة النهضة مخالف للقانون التونسي، مؤكدة أن قطر تمول الحركة عبارة واجهة مؤسسة يوسف القرضاوي.
وأوضحت موسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس كشفت فيه بالوثائق مخالفات تأسيس النهضة، أن الأخيرة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية، التي يتزعمها القرضاوي.
وعرضت السياسية التونسية وثيقة تظهر تأسيس الفرع في تونس عام 2012، إبان حكومة حمادي الجبالي، المنتمي للنهضة.
وقالت: إن هذه الجمعية، ومقرها الرئيسي في قطر، تعمل وفقًا للقانون القطري، مما يعني أنها كيان أجنبي، وعرضت وثيقة قانونية قطرية عن عمل الجمعية.
وأشارت إلى فرع الجمعية في تونس يضم عبدالمجيد النجار، ومحمد بوزغيبة الذي رشحته النهضة لشغل منصب في المحكمة الدستورية التونسية، مؤكدة أن راشد الغنوشي، زعيم النهضة عضو في هذه الجمعية.
واعتبرت أن الجمعية ليست سوى واجهة من أجل تمويل النهضة، فالأموال ترسل من قطر إلى تونس لتمويل الجمعية ومن ثم إلى حركة النهضة.
ووصفت كيان القرضاوي بـ”جمعية أجنبية تتغلغل في تونس”.
ولفتت عبير موسي إلى أنها تنتظر إجابات من مصرف تونسي، بناء على حق الحصول على المعلومات، من أجل معرفة التمويل الذي يصل إلى فرع الجمعية في تونس.جديد الأخبار
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