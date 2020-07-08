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شكرا لقرائتكم هل يخضع بيع الأراضي الزراعية لـ ضريبة القيمة المضافة ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يخضع بيع الأراضي الزراعية لـ ضريبة القيمة المضافة ؟
يخضع إذا تم بيعها من قِبل شخص مسجل في النظام
تفاعلت الهيئة العامة للزكاة والدخل مع استفسار بشأن خضوع بيع الأراضي الزراعية لضريبة القيمة المضافة.
وقالت الهيئة ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالعملاء بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إن بيع الأراضي الزراعية يخضع لضريبة القيمة المضافة، إذا تم بيعها من قِبل شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويلزم الشخص بالتسجيل إذا بلغت إيراداته السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000 ريال.
وأضافت الزكاة والدخل ردًا على استفسار آخر أن حليب الأطفال يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم بيعه من قِبل شخص مسجل في نظام الضريبة.
ودخل بداية من الأربعاء 1 يوليو قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي : (هنا).جديد الأخبار
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