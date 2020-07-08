وزارة التنمية الاجتماعية توضح خطوات إلغاء ملف المنشأة

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات إلغاء ملف المنشأة وتسوية وضع العمال.

شروط إلغاء ملف المنشأة:

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية عبر حساب العناية بالعملاء بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه لإلغاء ملف المنشأة لا بد من تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي، وأيضًا شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص، بالإضافة إلى الدخول للخدمات الالكترونية وطلب إلغاء ملف المنشأة.

في سياق آخر، أكدت الوزارة أن نقل الخدمة وتعديل المهنة من فرد إلى منشأة غير متاحة مؤقتًا.

خدمة استعراض:

ولفتت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن تم إطلاق خدمة (استعراض / تحديث بيانات العامل) على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة ولمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الرابط التالي هنا.

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ويوم أمس، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن وجود تغييرات في إجازة عيد الأضحى، بعد خفض أعداد الحجاج هذا العام.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى في اليوم الخامس من ذي الحجة، وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر ذاته.

ونفت وزارة التنمية الاجتماعية حدوث أي تغيير في إجازة عيد الأضحى لهذا العام، حيث تبدأ الإجازة في بداية اليوم الخامس من ذي الحجة وتنتهي بنهاية الخامس عشر من الشهر نفسه وفقاً للائحة الإجازات الحكومية.

وبحسب تقويم أم القرى الحالي فإن يوم الخميس 2 ذي الحجة المقبل، سيكون آخر دوام؛ كون الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، والأحد 5 ذي الحجة تبدأ إجازة عيد الأضحى لموظفي القطاع العام.

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