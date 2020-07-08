تحميل ببجي بخريطة Livik الجديدة

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت ببجي فجر اليوم الأربعاء، عن طرح خريطة جديدة على الهواتف الذكية باسم Livik، وذلك بعد الجدل الواسع الذي برز على مواقع التواصل الاجتماعي من السجود لصنم على اللعبة والذي دفع الشركة للتوضيح خاصةً بعد تراجع نسبة تحميل ببجي خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في إعلان لببجي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث نشرت رابطًا يمكن عبره من الوصول وتحميل ببجي بالخريطة الجديدة عبر غوغل بلاي “Google play”.

تحميل ببجي بخريطة Livik

ونشرت ببجي مقاطع من الخريطة الجديدة إلى جانب إعادة نشر تغريدات لمقاطع فيديو تظهر قيام أشخاص خلال اللعب على الخارطة الجديدة.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية عقبت الشهر الماضي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، في خضن ما أثير عن “السجود لصنم باللعبة”، حيث قالت: “الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو للأطفال، مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وتساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو للترويح عن النفس بشرط ألا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي، مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ ومراقبة من ولي الأمر لأبنائه”، كما دعت إلى عدم تحميل ببجي بسبب ذلك.

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تحديث الشتاء:

وفي وقت سابق قدمت لعبة ببجي تحديثًا جديدًا للموسم الحادي عشر رسميًا ليحمل العديد من المفاجآت الكبرى التي انتظرها عشاق اللعبة الأشهر عالميًا.

وجاء تحديث ببجي يخص فصل الشتاء وبثلوج مع تفعيل عدد من الميزات الخرافية والتي تساعد اللاعبين على التقدم في مستويات اللعبة والفوز بها، حيث تستهدف ببجي pubg mobile من خلال جذب مشتركين جدد وتوسيع قاعدتها التي بلغت عمليات تحميلها أكثر من 600 مليون عملية، بجانب توفير عدد من الإضافات والمهام التي كان يتمناها اللاعبون.

كما يأتي تحديث ببجي بعد شهرين من تحديث الموسم التاسع والذي حمل رقم 0.0.15 وبعد شهر واحد من تحديث الموسم العاشر والذي حمل رقم 0.15.5 واللذين تتضمنا عدداً من الإضافات والميزات الجديدة أيضًا والذي كان من أبرزها على الإطلاق إتاحة إحياء الأصدقاء الموتى مرة أخرى، بجانب إجراء تحسينات كبرى على جميع المؤثرات الصوتية والبصرية للعبة.

ويعتبر تحديث ببجي الحديد هو الأهم لأنه تتضمن إطلاق طور جديد وهو طور الشتاء والثلوج بخريطة “إرانغل” والذي تميز بعدم توقف للسيرفرات أثناء تحميله، ويتم اللعب من خلال أجواء شتوية باردة وسط أكوام ومنحدرات وتلال من الثلوج مع وضع خلفية اللوبي لفصل الشتاء، بجانب إتاحة لأول مرة طور حرب السيارات في ببجي pubg mobile المحدثة.

وجاء تحديث ببجي أيضًا ليحسن الرسومات والظلال ويتيح تغيير مكان زر الرقصات من خيار الإعدادات، بالإضافة إلى تقوية الأجهزة القوية والضعيفة وزيادة دقة التصويب والدوران بسرعة.

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