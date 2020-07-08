شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ‎عاجل.. جديد توقعات الفلكية "ليلى عبداللطيف".. قهرت أمير قطر وزفت البشرى للأمير محمد بن سلمان.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٧ صباحاً (أخبار الخليج 365/خاص)

قهرت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك في آخر توقعاتها المثيرة للجدل، وخصوصا عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وفي برنامج “العين بالعين” على شاشة “الجديد”، كشفت عبداللطيف، عن توقعات سارة للشعب السعودي فيما يخص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وبحسب متابعة (أخبار الخليج 365)، قالت ليلى إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيشكل ظاهرة عربية جديدة في القيادة والسياسة.

وأرجأت سبب توقعها هذا إلى قيام سموه بعدد من الإجراءات الداخلية والقرارات الخارجية التي سيكون لها أثر إيجابي على جميع المستويات.

وأكدت في سياق حديثها بأن ولي العهد السعودي، سيدخل التاريخ.

أما بالنسبة للأزمة الخليجية فقد توقعت عبد اللطيف المزيد من التصعيد بالأزمة، كما توقعت أن تخسر قطر حق تنظيم تصفيات كأس العالم.



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