شكرا لمتابعة خبر عن نقل توثيق الزواج والطلاق إلى كتابات العدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن نظام التوثيق، الذي أقره مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ينقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل.
وأوضح الصمعاني أن نظام التوثيق ينقل بعض الاختصاصات الجديدة من المحاكم إلى كتابات العدل، ومنها: توثيق الزواج، والطلاق، وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة ،أو النفقة، أو الزيارة والصلح وغير ذلك.
وأشار وزير العدل إلى أن ذلك يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.
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