شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق فعاليات صيف النماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

إنطلقت فعاليات وبرامج وأنشطة صيف النماص لهذا العام 1441هـ وذلك في مبادرة حسن الوفادة بنسختها الثانية تحت شعار مرحبا الف في عسير .. نتنزه بحذر والتي دشنها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير يحفظه الله وأعلن إنطلاق فعاليات صيف عسير 2020 م .

أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة م عبدالله ال دلبوح المشرف على فعاليات وبرامج صيف النماص لهذا العام 1441 هـ الذي إشار الى أنه وبتوجيه من سمو أمير المنطقة يحفظه الله وبرعاية سعادة محافظ النماص إنطلقت أولى فعاليات وبرامج صيف النماص مساء هذا اليوم تمثلت في استعراض لمسيرة الفيروسية ، واستعراض للدراجات النارية على امتداد الشريط السياحي ، كما تم إطلاق الألعاب النارية في سماء محافظة النماص إيذانًا بانطلاق الفعاليات . والتي تشتمل هذه الفعاليات والبرامج على عدة انًواع ترفيهيه ورياضية وثقافية وفنية ومعرض للآسر المنتجة وزيارات للقرى التراثية حرصت البلدية واللجنة المعنية على ان تلامس كافة شرائح المجتمع وتتناسب مع الوضع الحالي في كل من حديقة الملك عبدالله وعلى امتداد الشريط السياحي وبعض المواقع الأخرى وتمتد بمشيئة الله حتى نهايه موسم الصيف مؤكدا بأنه سيطبق فيها جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، والذي من المأمول ان تساهم في زيادة عدد المصطافين والزوار القادمون للمحافظة وذلك لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة ، مكررا دعوته لجميع الزوار والمصطافين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من لبس الكمامات والحرص على التعقيم المستمر وترك المسافة الكافية بين الآخرين وفرض التباعد الاجتماعي .