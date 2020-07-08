“stability” أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 يوليو 2020 سعر الورقة الخضراء بالبنوك والصرافة توقعات أسعار الدولار بمصر

سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 6 يوليو 2020 في مصر وبداية دخول أسعار الدولار بالبنوك المصرية في منحنى الذبذبة السعرية بعد موجة الهبوط التي جرفت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري لقيعان 24 شهر مضت، وهنا يبدأ التساؤل هل سيعاود سعر الدولار الصعود مجدداً، أم يستمر منحنى الهبوط لأسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، أما أنها ظاهرة سرعان ما ستتلاشى ويعاود منحنى صعود الدولار من جديد، وللإجابة على هذا السؤال لابد من معرفة أسباب ومحددات قوة أو ضعف الجنية المصري حتى نستشرف النظرة المستقبلية لتوقعات أسعار العملة المصرية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

ففريق من خبراء الاقتصاد يجدون ما يحدث من انخفاضات بسعر الدولار الأمريكية أمر طبيعي بعد زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات آمنة،وكذلك تحول ميزان المدفوعات من السالب إلى الموجب بعدما زادت عائدات الدولة من النقد الأجنبي عن مصروفاتها منه، وكذلك يدعم رأي هذا الفريق تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية.

أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية

أما الفريق الثاني الذي يتوقع عودة الارتفاعات لأسعار الدولار الفترة القادمة من جديد، فهؤلاء يدعم وجهة نظرهم حجم الدين العام الخارجي التي ارتفع بصورة كبيرة غير مسبوقة، ومع حلول سداد أقساط هذا الدين مع أعباء الفائدة على الدين سيتقلص حجم الاحتياطي النقدي من جديد، مما يساعد على زيادة الطلب على الدولار من جديد، ويرى هذا الفريق أيضا أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين بفائدة مرتفعة تمثل عبء على الاقتصاد الكلي للبلاد، ومع اتجاه الدولة لخفض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة، وذلك لتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، سيتجه من استثمروا في أدوات الدين للهروب من السوق المصري مما يتوقع معه زيادة الطلب على الدولار الأمريكي، لذلك سنرى خلال الفترة القادمة أي الفريقين أصح بتوقعاته.

سعر الدولار بالبنوك المصرية وشركات الصرافة

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 16.13 بنك بلوم أقل سعر للبيع: 16.20 Advertisements البنك الأهلي المصري البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الكويت الوطني NBK 16.13 16.23 3 أسابيع بنك البركة 16.13 16.23 3 أسابيع البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.13 16.23 4 أسابيع كريدى أجريكول 16.13 16.23 3 أسابيع بنك بلوم 16.13 16.23 4 أسابيع بنك الإستثمار العربي AIB 16.13 16.23 4 أسابيع مصرف أبوظبى الإسلامى 16.13 16.23 3 أسابيع البنك المصرى الخليجى 16.12 16.22 أسبوعين بنك التنمية الصناعية 16.12 16.22 أسبوعين بنك التعمير والإسكان 16.12 16.22 أسبوعين بنك قناة السويس 16.12 16.22 أسبوعين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.12 16.22 أسبوعين بنك مصر إيران التنمية 16.12 16.22 أسبوعين المصرف العربى الدولى 16.12 16.22 أسبوعين بنك عودة 16.12 16.22 أسبوعين المصرف المتحد 16.12 16.22 أسبوعين البنك التجاري الدولي (CIB) 16.12 16.22 أسبوعين اتش اس بى سى HSBC 16.12 16.22 أسبوعين البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.12 16.22 أسبوعين البنك المركزى المصرى 16.11 16.24 أسبوعين بنك الإسكندرية 16.11 16.21 أسبوعين بنك مصر 16.10 16.20 أسبوعين البنك الأهلي المصري 16.10 16.20 أسبوعين

أما عن سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية فيتراوح سعره حول 16 جنيه مصري مقابل الدولار، وأصبحت الفروق بين تعاملات البنوك قليلة للغاية، وكذلك الفرق بين سعر شراء الدولار وبيعه محدوده، وكذلك تعاملات شركات الصرافة أصبحت توازي أسعار البنوك في تعاملاتها بالشراء والبيع على الدولار، وهذا يعني أن الدولار متوقع له الاستمرار في هذه المناطق السعرية خلال الفترة القادمة.

أما في حال هبوط الدولار مقابل الجنية لأسفل منطقة 16 جنية مرة أخرى لعدة أيام فيتأكد بذلك هبوط الدولار لأسفل عند سعر 15.70 جنيه مقابل الدولار، وهذا السيناريو متوقع حدوثة نظرا للعديد من عوامل الضعف المستترة التي يعاني منها الجنية المصري، وسنتناول في موضوعنا القادم أهم عوامل ضعف الجنيه المصري والتي سيكون لها أثر كبير على المدى المتوسط والطويل في تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار.

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وتجدر الإشارة إلى تحذير البنك المركزي المصري، حيث حذر المركزي من تداول البنوك على أي عملات مدون عليها عبارات نصية أو علامات خاصة، أو أختامًا، وشعارات كتابية أو رسوم، هذا وقد شدد البنك المركزي المصري على البنوك بالامتناع وعدم التعامل والقبول على تلك النقود بأي تعاملات بنكية، وأكد المركزي أيضا أن تلك العلامات والأختام والشعارات وما شابه ذلك تفقد النقود علامات التأمين ، مما يرجح إمكانية تزويرها.