سامسونج تحدد تاريخ حدثها القادم Galaxy Unpacked 2020

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أعلنت شركة سامسونج أن حدثها القادم (Galaxy Unpacked 2020) سيعقد بتاريخ 5 أغسطس، الموافق يوم الأربعاء، الساعة 5 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تكشف العملاقة الكورية الجنوبية عن مجموعتها الجديدة من أجهزة (Galaxy Note 20)، جنبًا إلى جنب مع خليفة أول هواتفها القابلة للطي، (Galaxy Fold).

وعادةً ما تكشف سامسونج عن إصدار جديد من سلسلة أجهزة (Galaxy Note) في حدث (Galaxy Unpacked) الذي يقام في شهر أغسطس، لكن ستكون نسخة هذا العام افتراضية بسبب جائحة الفيروس التاجي.

ويعرض مقطع الفيديو التشويقي طرف القلم الإلكتروني، المعروف باسم (S Pen)، الذي يأتي عادةً مع هواتف (Samsung Note)، لكن المقطع غامضًا جدًا، حتى بمعايير الدعوات التقنية.

ويظهر ضمن الفيديو اللون النحاسي، الذي يتطابق مع الصور المسربة لهاتفها الرائد (Galaxy Note 20 Ultra) التي تم نشرها عن طريق الخطأ على موقع سامسونج الروسي في بداية شهر يوليو.

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وكما ذكر تقرير صادر عن موقع (SamMobile) في وقت سابق من هذا العام، فإنه من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتف ذكي آخر قابل للطي يسمى (Galaxy Z Fold 2).

وسيكون (Galaxy Z Fold 2) خليفة أول هاتف من سامسونج قابل للطي (Galaxy Fold)، الذي تم إصداره العام الماضي، وعانى من مشاكل تقنية خطيرة عند إطلاقه.

وقد يشهد حدث (Galaxy Unpacked 2020) الإعلان عن (Galaxy Z Flip 5G)، وبحسب ما ورد سيحتوي هذا الجهاز على معالج (Snapdragon 865 Plus) مع انخفاض طفيف في سعة البطارية بالمقارنة مع سعة بطارية إصدار (LTE) السابق.

ويعتبر هذا الوقت صعبًا على شركات تصنيع الهواتف الذكية بسبب جائحة الفيروس التاجي التي أجبرت البلدان حول العالم على الإغلاق، وتسببت في أضرار اقتصادية هائلة.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2020 في جميع أنحاء العالم بنسبة 11.7 في المئة على أساس سنوي..، وهو أكبر انخفاض سنوي لها، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC.

وتتوقع شركة أبحاث السوق انخفاض الشحنات بنسبة 11.9 في المئة هذا العام، وقالت (آي دي سي) IDC: إن شحنات سامسونج انخفضت بنسبة 18.9 في المئة على أساس سنوي في ربع مارس.



