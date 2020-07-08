شرح تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد بجميع اللغات

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جهد عظيم بجميع اللغات

???????????????????????????????? انقر هنا للتحميل يختصر عليك شرح تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد لـ : Advertisements ???? عمالتك

???? مكفوليك

???? أصدقائك الأجانب

???? أبناء الجاليات *ساهم في نشر الملف لمن يتحدث هذه اللغات ???????????????????????? فلا تعلم كم روحًا ستنقذها بسببك.. ولا تنسى أن تبدأ بنفسك ????????* (ملحوظة: يمكنك الانتقال للغة التي تريد فورًا عن طريق الضغط عليها *hyperlink*) ✅ العربية

✅ الإنجليزية

✅ الأوردية

✅ الهندية

✅ البنغالية

✅ البورمية

✅ التركية

✅ السنهالية (السريلانكية)

✅ التاميلية (شعوب سريلانكا والهند وسنغافورة)

✅ الفلبينية

✅ الإندونيسية

✅ الإثيوبية

✅ السواحلية (شعوب كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان)





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