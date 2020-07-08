︎ : .

تعلن وزارة السياحة عن طرح (15) برنامج تدريبي مجاني عن بعد مع شهادات معتمدة بالتزامن مع إنطلاق موسم (صيف السعودية) بالمجالات والمواعيد التالية: – صناعة السياحة (موعد البرنامج 7 يوليو 2020)

– الضيافة السعودية لموظفي مركز الاتصال السياحي (موعد البرنامج 8 يوليو 2020)

– الضيافة السعودية (موعد البرنامج 12 يوليو 2020)

– مفهوم وأهمية الجودة في الخدمات السياحية (موعد البرنامج 13 يوليو 2020)

– تنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي (موعد البرنامج 14 يوليو 2020)

– العلاقات العامة والمراسم – البروتوكول (موعد البرنامج 15 يوليو 2020)

– الضيافة السعودية لموظفي القطاعات الحكومية والخاصة في المطارات (موعد البرنامج 19 يوليو 2020)

– الضيافة السعودية لموظفي قطاعات وزارة الداخلية (موعد البرنامج 20 يوليو 2020)

– الضيافة السعودية لقطاع المواصلات (موعد البرنامج 21 يوليو 2020)

– الضيافة السعودية لموظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي (موعد البرنامج 22 يوليو 2020)

– تنمية مهارات بائعي المنتجات السياحية (موعد البرنامج 26 يوليو 2020)

– الإعلام السياحي (موعد البرنامج 27 يوليو 2020)

– تسويق الوجهات السياحية (موعد البرنامج 28 يوليو 2020)

– الأمن والسلامة في القطاع السياحي (موعد البرنامج 29 يوليو 2020)

– دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية (موعد البرنامج 30 يوليو 2020) ملاحظات: Advertisements – جميع الدورات مجانية

– تبدأ جميع الدورات من الساعة 4:30 عصراً حتى 6:30 مساءاً.

– يمنح المشاركين شهادة حضور (بدون رسوم). طريقة التسجيل: يبدأ التسجيل من أمس الثلاثاء 1441/11/16هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/38Cbhzi #دورات_عن_بعد تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/MT9438.png





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة تعلن طرح 15 برنامج تدريبي عن بعد في شهر يوليو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.