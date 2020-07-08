︎ :
.
تعلن جامعة الملك خالد عن طرح دورات تدريبية مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في عدد من المجالات ضمن مشروع (مبادرون) مع شهادات معتمدة على النحو التالي:
– التخطيط المالي الشخصي
موعد الدورة: اليوم الثلاثاء 1441/11/16هـ من 9:00 مساءاً حتى 10:30 مساءاً (ساعة ونصف)
هدف الدورة: التدريب على طرق عملية لإدارة الميزانية والأهداف المالية الشخصية وأفكار إيجابية وسلبية حول المال وأهمية الوعي المالي في حياتنا.
– صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي
موعد الدورة: غداً الأربعاء 1441/11/17هـ من 9:00 مساءاً حتى 10:30 مساءاً (ساعة ونصف)
هدف الدورة: التعريف بأسس كتابة المحتوى الرقمي ومراحل صناعة المحتوى وكيفية تحليل منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الهوية الإعلامية.
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من أمس الثلاثاء 1441/11/16هـ عن طريق الروابط التالية:
– للتسجيل في (التخطيط المالي الشخصي): إضغط هنا
– للتسجيل في (صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي): إضغط هنا
#دورات_عن_بعد
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تعلن دورات مجانية بالتخطيط المالي وصناعة المحتوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.