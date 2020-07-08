جامعة الملك خالد تعلن دورات مجانية بالتخطيط المالي وصناعة المحتوى

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تعلن جامعة الملك خالد عن طرح دورات تدريبية مجانية عن بعد (للرجال والنساء) في عدد من المجالات ضمن مشروع (مبادرون) مع شهادات معتمدة على النحو التالي:

– التخطيط المالي الشخصي

موعد الدورة: اليوم الثلاثاء 1441/11/16هـ من 9:00 مساءاً حتى 10:30 مساءاً (ساعة ونصف)

هدف الدورة: التدريب على طرق عملية لإدارة الميزانية والأهداف المالية الشخصية وأفكار إيجابية وسلبية حول المال وأهمية الوعي المالي في حياتنا.

– صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي

موعد الدورة: غداً الأربعاء 1441/11/17هـ من 9:00 مساءاً حتى 10:30 مساءاً (ساعة ونصف)

هدف الدورة: التعريف بأسس كتابة المحتوى الرقمي ومراحل صناعة المحتوى وكيفية تحليل منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الهوية الإعلامية.

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طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من أمس الثلاثاء 1441/11/16هـ عن طريق الروابط التالية:

– للتسجيل في (التخطيط المالي الشخصي): إضغط هنا

– للتسجيل في (صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي): إضغط هنا

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

