برئاسة خادم الحرمين.. 7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات باجتماعه عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين، تمثّلت في الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية.

كما وافق المجلس -خلال جلسة مساء أمس الثلاثاء- على النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والسطات الخاصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى.

وفوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينوب عنه، بالتفاوض مع حكومة موريشيوس في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة السمكية، والتوقيع عليها، ورفع النسخة النهائية الموقّعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

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وأيضًا، تمّت الموافقة على مذكرة تفاهم أكاديمي بين جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وزيمبابوي، والموافقة على نظام التوفيق بالصيغة المرفقة للقرار.

كما وافق المجلس على تطبيق قرار المحلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الصادر في دورته الأربعين الذي عُقد بالرياض في ديسمبر بالعام الماضي، والقاضي بالموافقة على اعتماد لجنة التعاون المالي والاقتصادي القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي، وذلك على النحو الوارد بالقرار.

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