مجلس الوزراء: تمديد مبادرات دعم القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» هدفه تعزيز اقتصاد المملكة

أكد مجلس الوزراء, أن تمديد 142 مبادرة حكومية بقيمة 214 مليار ريال، هو امتداد للدعم الحكومي للأفراد والمستثمرين والقطاع الخاص وتعزيز لاقتصاد المملكة، في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تم الاطمئنان خلالها على الخدمات المقدمة في مواجهة «كورونا».

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