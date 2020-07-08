خلال جلسته مساء أمس برئاسة خادم الحرمين
أكد مجلس الوزراء, أن تمديد 142 مبادرة حكومية بقيمة 214 مليار ريال، هو امتداد للدعم الحكومي للأفراد والمستثمرين والقطاع الخاص وتعزيز لاقتصاد المملكة، في مواجهة تداعيات جائحة «كورونا».
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي تم الاطمئنان خلالها على الخدمات المقدمة في مواجهة «كورونا».
اقرأ أيضًا:
مجلس الوزراء يثمّن التأييد الإسلامي والدولي لقرار تنظيم الحج: يراعي الشريعة
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء: تمديد مبادرات دعم القطاع الخاص في مواجهة «كورونا» هدفه تعزيز اقتصاد المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.