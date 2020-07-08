السعودية | خالد بن سلمان: نثمن حرص بريطانيا على تعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: نثمن حرص بريطانيا على تعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

وأعرب نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة السعودية لحكومة المملكة المتحدة والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.