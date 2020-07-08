شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. أمیر سعودي شاب يخطف قلوب فتیات المملكة بوسامته الساحرة.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠٨ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٧ صباحاً (أخبار الخليج 365 /خاص )

دائما ما تضج مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة من وقت لآخر بصور لأحدى الأمراء السعوديين للحديث عن وسامته الساحرة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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ووفقا لمتابعة (أخبار الخليج 365)، تتصدر صفحات الإناث على وجه الخصوص بمواقع التواصل، صورة الأمير أحمد بن سلطان وهو ملحن شهير معروف باسم "سهم".

وقد لفتت وسامة الأمير الشاب كثير من الجماهير في عدة مناسبات غنائية أدى فيها كبار نجوم الغناء العربي عددا من أغانیھم التي لحنھا لھم الملحن الأمیر أحمد بن سلطان بن عبد العزیز تحت اسم "سھم".

والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود مواليد 21 أكتوبر 1983، وهو أحد أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية في الفترة من 1 أغسطس 2005 إلى 22 أكتوبر 2011.

احترف التلحين الموسيقي بدافع الحب والإبداع منذ عشر سنوات تحت اسم مستعار وهو "سهم" وقد حققت ألحانه نجاحات باهرة.

وكانت بدايته الفنية مع الفنان رابح صقر في أغنية "كذا من ربي" وأغنية "تحملتك"، ثم لحن للفنانة نوال الكويتية أغنية "ارحم عيوني" لتوالي أعماله حتى أصبح أحد أشهر الملحنين.

كشف الأمير أحمد بن سلطان عن هوايته الحقيقية فى سهرة فنية بـ "موسم جدة" بعد أن رفعت الرياض الحظر المفروض على الفنون والترفية.





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