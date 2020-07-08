شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل نتيجة جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح نجل المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي، أن نتيجة جلسة الإفراج المشروط عن والده لم تظهر حتى الآن.
وقال تركي حميدان التركي: " حتى الآن لم يصلنا خبر عن نتيجة جلسة الافراج المشروط لوالدي وبما إننا دخلنا في نهاية وقت الدوام الرسمي فالمتوقع أن تصلنا النتيجة غدا باذن الله " .
ووقف حميدان التركي أمس الثلاثاء أمام لجنة الإفراج المشروط " البرول " والتي تعتبر فرصته القانونية الأقوى للإفراج عنه بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته.
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