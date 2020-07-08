بـ 4 محاور.. صحة الطائف تعزز جهودها لمكافحة فيروس كورونا

عززت الصحة في الطائف من جهودها في رصد حالات كورونا من خلال أربع محاور رئيسية تمثل المحور الأول في عيادات تطمن المخصصة للراغبين في الاطمئنان من غير المخالطين ولديهم أعراض كورونا.

وقد خصص لهم 17 عيادة في الطائف والمحافظات التابعة فيما استهدف المحور الثاني الحالات المخالطة وقد حدد لها ثلاثة مراكز صحية هي الوشحاء، عودة، وسط الحوية وتتطلب الحصول على موعد مسبق في حين ركز المحور الثالث على المرونة والسرعة من خلال ميدان السيارات بحي البخارية وهو للجميع بعد تسجيل موعد مسبق في تطبيق صحة وقد جاء المحور الرابع ليتماشى مع النتائج اليومية والمستجدات من خلال فرق المسح الميداني داخل الأحياء.

هذا وقد وجه مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد بن جابر القحطاني بإضافة أربع عيادات جديدة ليصبح العدد الإجمالي لعيادات تطمن 17 عيادة منها 6 عيادات داخل المحافظة في مراكز العقيق، عودة و6 عيادات في المراكز الصحية في كلٍّ من رنيه، السحن، تربه، الخرمة، المويه، ميسان، وتعمل من الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشر ليلاً يوميًا فيما تعمل عيادات تطمن المتبقية على 24 ساعة يوميًا في مستشفيات قيا، القريع، ظلم، المحاني، ام الدوم.

Advertisements

وإلى ذلك قال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، إن جميع الجهود تسعى لتحقيق الحماية الصحية للمجتمع وقد نهجت الصحة الى تحقيق ذلك مبكرًا، وهي اليوم تضاعف من جهودها للغرض ذاته وفقًا لتنظيم استقبال الحالات المعلن للحالات حيث خصصت عيادات تطمن للحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق تنفس وترغب الاطمئنان بشكل مباشردون موعد مسبق، مشيرًا إلى تخصيص ثلاث مراكز لاستقبال الحالات المخالطة في مركز صحي الوشحاء، مركز صحي عودة، مركز صحي وسط الحوية.

استكمل: لمراجعتها يلزم المخالط للحالات الايجابية الحصول على موعد مسبق من خلال تطبيق صحة، مضيفًا نعمل حاليًا على إطلاق مسار السيارات والواقع بأرض مستشفى الملك فيصل القديم بحي البخارية ويمكن للجميع الحصول على الكشف السريع من خلال الحلق داخل سيارته بعد الحصول على موعد مسبق في تطبيق صحة وهي خدمة تنتهج السرعة في الكشف.

وتابع أنَّ فرق المسح الميداني مستمرة وفقًا للمعطيات والمؤشرات اليومية أدخل غرفة القيادة والتحكم إلى جانب الفرق التوعوية التي تراقب وتتابع تطبيق الاحترازات الوقائية بالمجمعات التجارية والمنتزهات والأماكن العامة بمشاركة 350 فرد واكثر من 400 متطوع ممن تم تأهيلهم لهذا الغرض، ونطمن الجميع أن ارتفاع أرقام الإصابات اليومية هو نتاج التوسع في عمليات الكشف وفي مؤشراته الطبيعية مع زيادة ملحوظة ناتجة عن عدم التقيد التام بالتباعد والاحترازات الوقائية من البعض، وهو أمر يتطلب منا جميعًا الالتزام بالوقاية بشكل أفضل.