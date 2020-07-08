إزالة 27 بسطة عشوائية في عزيزية جدة



كثفت فرق بلدية العزيزية الفرعية جولاتها التفتيشية على الباعة الجائلين للخضروات والفواكه بالنطاق حيث جرى مصادرة 27 بسطة عشوائية استمراراً لحملات أمانة جدة بدعم ومساندة الجهات الأمنية. وقال رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي أن ذلك يأتي ضمن تطبيق الإجراءات البلدية واتخاذ كافة الاحترازات ومنع ممارسات "البيع العشوائي"، ومواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأحياء والشوارع لسلامة السكان خصوصا في مثل هذه الظروف لمنع انتشار فيروس كورونا التي تتطلب مزيداً من المتابعة وما تقوم به الأمانة من جهود مستمرة في هذا الجانب بالإضافة لكافة الأعمال البلدية الاخرى.

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