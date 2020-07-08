

الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس اتصالا هاتفيا من معالي وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

وأعرب سمو نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة المملكة العربية

// انتهى //

04:07ت م

0294



الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع يوم أمس اتصالا هاتفيا من معالي وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.وأبدى وزير الدفاع البريطاني عن تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.وأعرب سمو نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية لحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.// انتهى //04:07ت م0294

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو نائب وزير الدفاع يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.