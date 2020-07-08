السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 1200 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء تسجيل 45405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس

وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالبرازيل إلى مليون و668589 إصابة وحالات الوفاة إلى 66741 حالة.

// انتهى //

03:50ت م

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برازيليا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء تسجيل 45405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 1254 وفاة.وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالبرازيل إلى مليون و668589 إصابة وحالات الوفاة إلى 66741 حالة.// انتهى //03:50ت م0293

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