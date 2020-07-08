السعودية اليوم / تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كينيا



نيروبي 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت المصالح الصحية الكينية تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت المصادر أن عدد الوفيات بلغ 144 وفاة، في حين تم تسجيل 2013 حالة شفاء من الفيروس.

وكانت حكومة كينيا، قررت خفض التمويل المخصص للجامعات في موازنة البلاد بمقدار 400 مليون دولار أي بنسبة 26% ، بسبب تداعيات أزمة

// انتهى//

03:42ت م

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نيروبي 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت المصالح الصحية الكينية تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6190 حالة مؤكدة.وأضافت المصادر أن عدد الوفيات بلغ 144 وفاة، في حين تم تسجيل 2013 حالة شفاء من الفيروس.وكانت حكومة كينيا، قررت خفض التمويل المخصص للجامعات في موازنة البلاد بمقدار 400 مليون دولار أي بنسبة 26% ، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد // انتهى//03:42ت م0292

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