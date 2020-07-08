اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق تداولاته على انخفاض



واشنطن 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أنهت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على انخفاض.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 396.85 نقطة، أو 1.51 %، إلى 25890.18 نقطة، بينما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 34.40 نقطة، أو 1.08 % ليغلق عند 3145.32 نقطة.

وأنهى المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 89.76 نقطة، أو 0.86 %، إلى 10343.89 نقطة.

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