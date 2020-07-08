السعودية اليوم / إصابة وزير دولة في غانا بفيروس كورونا



أكرا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات في جمهورية غانا اليوم، إصابة وزير الدولة ياو أوسافو مافو بفيروس

وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروماه، في تصريحات صحفية، إن نتيجة اختبار كورونا الذي أجري لـ "مافو" جاءت إيجابية.

ولفت النظر إلى أن حالة الوزير مافو مستقرة، وأنه يخضع لحجر صحي في منزله.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت أن رئيس البلاد نانا أكوفو أدو، سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، بعدما تبين إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بالفيروس.

وحتى اليوم سجلت غانا أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا، و112 وفاة.

// انتهى//

02:09ت م

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أكرا 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت السلطات في جمهورية غانا اليوم، إصابة وزير الدولة ياو أوسافو مافو بفيروس كورونا وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروماه، في تصريحات صحفية، إن نتيجة اختبار كورونا الذي أجري لـ "مافو" جاءت إيجابية.ولفت النظر إلى أن حالة الوزير مافو مستقرة، وأنه يخضع لحجر صحي في منزله.وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت أن رئيس البلاد نانا أكوفو أدو، سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، بعدما تبين إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بالفيروس.وحتى اليوم سجلت غانا أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا، و112 وفاة.// انتهى//02:09ت م0287

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