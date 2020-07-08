شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون دولار إمدادات طبية لمستشفيات اليمن والان نبدء بالتفاصيل

وفرت منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إمدادات طبية متنوعة لليمن بقيمة بلغت 24 مليون دولار أمريكي، وذلك لتغطية النقص الحاصل في المستشفيات اليمنية وتلبية لاحتياجات المرضى، الذين يعانون من حالات مزمنة، مثل: السرطان والفشل الكلوي والأمراض غير المعدية بما في ذلك مرض السكري.

وتسعى المنظمة من خلال الدعم لحماية وتعزيز الوضع الصحي في جميع المناطق اليمنية، حيث يجري حاليًا خدمة أكثر من 4 ملايين مستفيدًا يعانون من أمراض مختلفة في 189 مستشفى، وهذا يمثّل 75% من المستشفيات العاملة باليمن.

واستطاعت المنظمة بين أكتوبر 2019 ومايو 2020م توفير 110.340 جلسة غسيل للكلى لـ 5.500 مريض ممن هم معرضون لخطر الفشل الكلوي، ويغطي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة 50% من إجمالي تكاليف جلسات غسيل الكلى في جميع المراكز الـ 21 الموجودة في اليمن.

يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.