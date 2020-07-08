شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون دولار إمدادات طبية لمستشفيات اليمن والان نبدء بالتفاصيل
وتسعى المنظمة من خلال الدعم لحماية وتعزيز الوضع الصحي في جميع المناطق اليمنية، حيث يجري حاليًا خدمة أكثر من 4 ملايين مستفيدًا يعانون من أمراض مختلفة في 189 مستشفى، وهذا يمثّل 75% من المستشفيات العاملة باليمن.
واستطاعت المنظمة بين أكتوبر 2019 ومايو 2020م توفير 110.340 جلسة غسيل للكلى لـ 5.500 مريض ممن هم معرضون لخطر الفشل الكلوي، ويغطي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة 50% من إجمالي تكاليف جلسات غسيل الكلى في جميع المراكز الـ 21 الموجودة في اليمن.
يأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجانب الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 مليون دولار إمدادات طبية لمستشفيات اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.