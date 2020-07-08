شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز %97 من محطة مترو مكة والان نبدء بالتفاصيل

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبو عتيق عن الانتهاء من صب وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لمسار أنفاق مترو مكة، وإنجاز 99.80% من هذا العمل ما يشكل تقدما كبيرا في الوجهة التطويرية العمرانية، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز من محطة مترو مكة (أ) قرب محطة قطار الحرمين بلغت 96.99% والتي تشمل الخط «أ» والخط «ب» ونفق طريق عبدالله عريف، فيما بلغت نسبة إنجاز محطة مترو مكة «ب» قرب مسجد الملك عبدالله 85%، والتي تشمل أعمال نفق طريق المنصور.

وأوضح أبو عتيق أن أعمال البنية التحتية للوجهة تشتمل على قطاع الخدمات المتمثل في الأنفاق التحتية المخصصة للكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والتبريد المناطقي ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كل الوجهة، لتشمل جميع القطع التطويرية، وتوفر بالتالي أراضي مجهزة بالكامل للتطوير من قبل الشركة أو المستثمرين.

وتتكون مرحلة البنية التحتية لوجهة «مسار» من عدة عناصر أساسية تشمل، مسارات أنفاق المشاة وأنفاق الخدمات، بطول 3650 مترا وعرض 320 مترا، على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع، ومسارات أخرى مثل مسار الحافلات الترددية ومسار مترو مكة، إلى جانب مواقف السيارات والجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة ذي الأهمية الإستراتيجية. وقد تم إنجاز 71% من أعمال الجسور ويتواصل العمل من أجل الإنجاز الكامل وفق الخطة الزمنية.