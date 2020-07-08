شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف لحملة الماجستير والدكتوراة برئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
ويشترط لشغل الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، توفر الخبرات المناسبة، ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية.
ودعت الرئاسة المتقدمين إلى الدخول للموقع الرسمي للتسجيل حتى 25 من الشهر الحالي.
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