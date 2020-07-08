شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف لحملة الماجستير والدكتوراة برئاسة الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن عدد من الوظائف لحملة الماجستير في التخصص التالي «باحث قانوني» بالمرتبة الثامنة، ولحملة الدكتوراة في تخصصي، «أخصائي علاقات عامة، وأخصائي تطوير إداري» بالمرتبة التاسعة، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.

ويشترط لشغل الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، توفر الخبرات المناسبة، ألا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، توفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية.

ودعت الرئاسة المتقدمين إلى الدخول للموقع الرسمي للتسجيل حتى 25 من الشهر الحالي.