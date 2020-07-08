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جولات مكثفة للحد من البيع الجائل بالدمام

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شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة للحد من البيع الجائل بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية وسط الدمام، جولاتها الرقابية على البسطات المخالفة في الأسواق؛ للحد من ظاهرة البيع الجائل، وأوضح عدد من المواطنين أن البيع الجائل يعد مخالفة، فلا أحد يعلم مصدر المواد، وجودتها صحيًا، مطالبين جميع الجهات المسؤولة بالحد من هذه المخالفات؛ حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن عدد الجولات اليومية، التي تنفذها البلدية للحد من البيع الجائل، من 20 إلى 25 جولة.

وأن معدل المخالفات الأسبوعي يصل إلى 10 مخالفات، وأنه يتم تقديم المخالفين تحت بند 6/3 «ضبط باعة جائلين».

وبيَّن م. الشمري أنه يتم فرض غرامات على الباعة الجائلين، ومصادرة وسيلة النقل إن وجدت لحين دفع الغرامة، ومصادرة البضاعة وتحويل المواد الغذائية إلى الجمعيات الخيرية، وإتلاف المواد الفاسدة.

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