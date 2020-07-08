شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي: انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441هـ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود خارج المملكة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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